Sauver le monde en optant pour un casino en ligne : Info – Intox ?

Les casinos en ligne : une version écolo des jeux d’argent ?

Changer son mode de vie et se tourner vers des options plus saines, en privilégiant notamment l’écologie, est désormais devenu un leitmotiv dans notre société moderne. Tous les jours, nous sommes incités à abandonner nos pratiques polluantes, et à opter pour des alternatives plus respectueuses de l’environnement et de la vie. J’ai lu, il y a quelques jours de cela, un article concernant la consommation d’électricité des casinos terrestres en France : la situation est édifiante ! Je n’avais jusqu’à ce jour jamais vraiment perçu ces établissements comme particulièrement énergivores, et pourtant…

Bonne nouvelle, cependant : des options bien plus écolos sont désormais appliquées au monde du jeu. Parce que nous avons tous envie de participer à ce changement de paradigme – et que vous avez adoré le dernier post sur le geek responsable -, voilà un article qui prouve que notre monde est en pleine mutation… parfois pour le meilleur.

Casinos terrestres et désastre écologique : info ou intox ?

Si vous vous êtes déjà rendu dans un casino terrestre, vous avez certainement apprécié le faste et le luxe affiché dans ces établissements. Des néons à foisons, des centaines de machines en fonction dont émanent flash et effets sonores, le tout dans des salles immenses bien chauffées ou rafraîchies, afin que les clients se sentent aussi à l’aise que faire se peut. Bref, les casinos, ce sont des millions de Kilowatts consommés chaque année, et ce dans l’indifférence la plus totale…

Et oui, maintenir ce genre d’ambiance, en proposant des jeux ultra-énergivores – allumés parfois 24h/24, 7j/7 - cela a un coût, et pas seulement en euros… Alors que le monde entier cherche à se mobiliser pour consommer toujours moins d’énergie, c’est à se demander ce que fait ce genre de maisons.

Heureusement, des alternatives existent, et pourraient bien remplacer très vite ces établissements quelque peu en retard…

Le jeu en ligne : une alternative viable ?

En optant pour un casino en ligne, bye-bye les machines à la consommation folle, constamment en marche, les lumières par milliers clignotant en permanence, ainsi que les clims et autres chauffages qui garantissent une facture on ne peut plus salée !

Quitter son bon vieux casino terrestre pour un casino en ligne, c’est dire au revoir à un grand acteur du désastre écologique en marche, et permettant une économie d’énergie on ne peut plus conséquente.

En plus d’avoir la qualité intrinsèque de consommer moins d’énergie, le monde du casino en ligne montre une très forte volonté de participation au changement. Nombre d’initiatives se sont, en effet, développées ces derniers mois. Une interface propose, par exemple, de reverser une partie des profits générés par le casino, à des associations favorisant le développement des énergies renouvelables, et agissant en faveur de la protection de l’environnement.

D’autres sites se proposent même de planter un arbre pour chaque nouveau client s’inscrivant sur leur plateforme.

Une série de très belles initiatives visant à limiter un impact souvent trop néfaste sur la nature, que l’on ne peut que saluer ! Entre utilisation folle de nos énergies, et révolution verte, moi j’ai fait mon choix : et vous ?

