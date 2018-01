Jeux gratuits et éthiques : est-ce compatible ? 1er article exclusif

Jouer pour s’épanouir de façon éthique: même en ligne, c’est possible

Vous avez suivi ces dernières années le changement d’orientation de geekeries.com vers l’idée de « Geek responsable ». Comme vous l’aurez compris, je pense que le réel bonheur est fait de choses simples : voyager, passer du temps avec l’être aimé, aider les autres et aider notre planète…

Aujourd’hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je n’avais pas pensé à évoquer lors de mes derniers posts : la nécessité pour l’humain, enfant ou adulte, de jouer pour s’épanouir.

Dans notre société de consommation, dans laquelle chaque seconde est devenue du temps de productivité, dans laquelle nous sommes denus des esclaves de nos boulots et responsabilités, je pense qu’il est nécessaire de se redonner du temps pour apprécier les plaisirs simples, et notamment ceux du jeu.

Les grosses multinationales qui encaissent des marges énormes sur les jeux et les consoles : très peu pour moi

Dans notre société de consommation, quand on pense au jeu, on pense d’abord aux jeux vidéo. Je suis moi-même joueur, mais la perspective de dépenser des centaines d’euros, directement envoyés dans la poche de multinationales comme Sony ou Microsoft ne m’enchante guère.

Je suis d’autant moins enclin à effectuer cet investissement lorsque je vois ces entreprises fermant les yeux sur les conditions de travail dans les usines de leurs sous-traitants, le plus souvent basées en Chine. Alors, quelle solution pour jouer de façon éthique et responsable ?

Le jeu en ligne peut-être totalement gratuit, mais vous connaissez l’adage : « si c’est gratuit, c’est que c’est vous le produit ! ». C’est une perspective qui ne m’enchante pas trop : que j’achète un jeu ou que je le « paye » en subissant des publicités et pop-up en tous genres, voire que l’on vende mes données personnelles à des fins commerciales si je dois m’inscrire… Rien de très tentant pour moi !

Des solutions pour jouer à de bons jeux, gratuits et sans inscription, existent sur le net

Je me suis demandé comment contourner le système et pouvoir jouer et m’épanouir, en profitant de bons jeux, tout en gardant mon intégrité.

Au fil de mes recherches, je suis peu à peu arrivé à la conclusion qu’il est possible de retourner le système en profitant de jeux gratuits et récents, sans payer ou subir de publicités incessantes et non-désirées. Bien sûr, il y a quelques jeux « open-source » qui sont accessibles, mais la plupart pêchentun peu par leur développement.

En réalité, il existe un nombre important de studios et développeurs qui travaillent sur des jeux – souvent en flash -, rendus accessibles depuis des sites « test » du genre « casino en ligne Belgique ». J’ai été assez scotché par le travail déployé sur ces productions : animations en 3D, jeux en immersion à 360°, réalité virtuelle… Tout ça, accessible le plus souvent gratuitement, sans pub et sans inscription.

Faire sauter la banque, renverser le système et se libérer une fois pour toutes des soucis matériels ?

Toujours dans cette idée, j’avoue avoir une petite jalousie pour les joueurs qui ont réussi à battre le casino et la banque, et qui désormais, lisent ce blog depuis Aruba ou leur île paradisiaque. Petit conseil si vous jouez un jour de l’argent : ne faites pas comme les moutons qui se jettent tête baissée, renseignez-vous sur le jeu et les techniques qui existent pour mettre les probabilités de votre côté.

Les casinos ne sont pas toujours gagnants, mais ils profitent bien souvent de la méconnaissance stratégique de la plupart de leurs clients. Les joueurs qui ont gagné au point de pouvoir s’affranchir de leur boite et d’un travail qu’ils détestaient ont, en général, bien étudié ces aspects avant de toucher le jackpot.

Bon jeu à vous !

Vous devriez nous suivre sur Twitter ici et rejoindre notre groupe sur Facebook ici.