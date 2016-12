Le geek responsable, pourquoi ?

Vous avez lu le précédent article sur la définition du geek responsable et vous en avez rapidement saisi le concept. Cet article devrait vous convaincre qu’il s’agit définitivement de la voie à adopter au quotidien car on ne peut plus se permettre d’être geek dans ces conditions… Si vous n’aviez pas ouvert les yeux auparavant, je vous garantis qu’il y aura un « avant » et un « après » avoir lu cet article.

Quelles sont mes motivations ?

L’éthique et…

Les réelles richesses

En introduction, je parlais de richesse intérieure. Ces vraies richesses peuvent être en particulier la vie sociale et familiale, l’épanouissement personnel, la vie spirituelle, l’osmose avec la nature, etc. Toutes ces notions qu’un individu moins évolué technologiquement, qui ne subit pas les effets de la croissance économique, choisit naturellement de lui-même. Le fait est qu’un individu plus pauvre ne subit pas la même misère psychique et morale que ses contemporains occidentaux. Il est plus solidaire, accorde plus d’importance aux valeurs familiales. Certains d’entre nous aussi sont comme ça mais ceux-là sont exceptionnels. Pourquoi ? Parce qu’ils RESISTENT à la tendance générale imposée par nos sociétés qui prônent plutôt l’individualisme, la propriété privée et encourage la compétition dans tous les domaines…

La mode

En parlant de compétition… Avez-vous conscience qu’être à la MODE est une notion totalement SUBJECTIVE, conséquence de la création d’une « image de marque » menée par de riches privés et par leurs médias partenaires ? Avez-vous remarqué que lorsque vous achetez « une marque », vous ressentez du mépris pour les autres, ceux qui en ont choisi une autre de moins bonne qualité ? Moi le premier, je me moquais encore d’un ami geek qui a acheté un téléphone Windows Phone 7…

Mais est-ce que c’est vous qui avez voulu cet individualisme ? N’êtes-vous pas les publicités ambulantes d’un marketing asservissant ? Autrement dit, achetez-vous ces marques pour AVOIR ou pour ETRE ? (Pour info, les 2 réponses sont mauvaises )

Le néocolonialisme

En réalité, la croissance économique appauvrit l’être, détruit la socialité dans ses aspects solidaires et conviviaux et ne parviendra jamais à réduire les inégalités, bien au contraire. Si encore, cette compétition était « saine »… mais c’est le contraire, nous voilà plongés en plein néocolonialisme qui n’a rien à envier aux pires atrocités de l’humanité ! L’exploitation des pays pauvres, l’acceptation globale d’un système qui augmente leurs dettes nationales exorbitantes, qui ne fait qu’enrichir des pays déjà trop riches, la famine et le travail infantile, les montagnes de détritus électroniques nocifs (vus dans le reportage ci-dessous) sur lesquels marchent pieds nus des centaines d’enfants… Pour toutes ces raisons, on se croirait revenus au XVème siècle !

Le progrès technologique

Les plus fervents défenseurs de ce libre marché argumentent que l’on doit les plus belles découvertes technologiques à cette libre concurrence. MAIS NON, ce qu’on oublie de dire, c’est que l’on ne doit pas le progrès technologique aux riches élites. Au contraire, leurs intérêts financiers LIMITENT le progrès. Régulièrement, de meilleures inventions pourraient remplacer nos « standards imposés » mais sont tués dans l’oeuf car ils ne sont pas compatibles avec les intérêts financiers égoïstes d’une POIGNEE de riches élites. On parle d’énergie propre, d’agriculture sans produit chimique, de collants indestructibles, d’ampoules centenaires, de moyens de transport plus rapides et plus propres, de télécommunications quasi-gratuites… Toutes ces possibilités technologiques ont de commun qu’elles sont incompatibles avec le profit de ces industriels… Alors que l’on serait normalement en mesure d’obtenir tout ceci, notre asservissement encourage le système à nous proposer toujours plus de produits jetables et bridés.

L’obsolescence programmée

Nous y voilà ! Le sujet à la mode du moment, à savoir l’obsolescence programmée qui est décrite dans ce très bon reportage d’Arte qu’il faut voir absolument si ce n’est pas déjà fait.

Avant d’approfondir, faisons bien la distinction entre les 3 types d’obsolescence que j’ai distingués :

l’obsolescence techniquement programmée (que l’on vient de voir) : c’est une Absurdité. Tout le système tourne pour l’Argent en dépit de toute raison. Dans ce système, la nature est vue comme une matière première à surexploiter, l’humain est une main d’oeuvre et une simple ressource financière, la notion de haut de gamme est revue à la baisse, le progrès technologique est bridé par les intérêts financiers et c’est au fabricant à qui on a choisi d’acheter un produit de décider pour nous quand celui-ci devient obsolète. son amie, l’obsolescence subjective, créée par la mode, le marketing : le système est basé sur la frustration des acheteurs en leur répétant jour et nuit qu’ils sont marginaux ou carrément malheureux parce qu’ils ne possèdent pas le dernier téléphone à la mode. Dans ce système, ce sont les fabricants les plus influents (riches, populaires, mais pas forcément les meilleurs) qui décident pour nous quand nos produits actuels sont obsolètes. l’obsolescence technologique (la seule, la vraie) : dans l’absolu, un produit est obsolète uniquement quand il cesse de fonctionner ou quand il ne répond plus aux besoins pour lequel on l’avait acheté à l’origine…

L’économie

Là, je vais essayer de combattre le système sur son propre système . L’économie, nerf de la guerre…

Pour cela, je vais vous parler du PIB. Produit Intérieur Brut : estimation de la richesse monétaire créée par un pays par an. En théorie, plus il est haut, plus le pays est riche, plus ses habitants vivent bien. Or, dans les faits, le PIB ne mesure que l’augmentation de la production et de la vente de biens et services sans tenir compte du bien-être des populations.

En effet, il ne s’agit là que d’un indicateur quantitatif et pas du tout qualitatif ! Michael Moore, dans son génial « Capitalism: A Love Story » montrait qu’une augmentation des dépressions aux Etats-Unis augmentait les ventes de médicaments… et, par là même, le PIB !

A ceci, ajoutez que le PIB est un indicateur économique non valable pour la simple et bonne raison qu’il ne tient pas compte de la quantité des ressources qui est limitée. Il ne prend pas en compte la résilience (la capacité d’un écosystème, d’un habitat, d’une population ou d’une espèce à retrouver un fonctionnement et un développement normal après avoir subi une perturbation importante). En effet, si l’on devait donner une réelle valeur à un produit qui utilise un matériau difficilement renouvelable (le pétrole par exemple), le coût serait démesurément plus élevé. Pareil si l’on devait compter le coût pour l’environnement de transporter des marchandises à l’autre bout du monde.

On s’en rendra compte le jour où l’on devra le payer, mais la vie que l’on mène aujourd’hui a un coût économique énorme à long terme, qui n’est pas comptabilisé aujourd’hui.

L’écologie

Excellente transition : de l’économie vers l’écologie. Les 2 vont bien si bien ensemble

On sait tous que la consommation et la croissance ont des impacts négatifs sur l’environnement. Ce qu’on ne sait pas, c’est que l’on s’approche de la crise et du chaos écologique. En effet, l’épuisement des ressources énergétiques devient un problème de plus en plus important : pétrole, gaz, ressources minières se raréfient et les alternatives peinent à se développer. Le chaos proviendra aussi de la dégradation de l’environnement : l’effet de serre, le dérèglement du climat, la diminution de la biodiversité, la pollution nucléaire, la pollution en général, tous ces facteurs accélèrent ce processus…

On ne peut pas nier la capacité de régénération de la nature, en considérant ses ressources naturelles comme une matière première à exploiter. Il est impératif de réduire notre empreinte écologique, de ralentir la destruction des ressources naturelles et rétablir le rapport de réciprocité entre LA NATURE ET NOUS.

Le bien-être personnel

Comme je le disais, trop d’acquisitions matérielles conduisent au désordre. Comme expliqué en introduction, j’ai décidé de restreindre mes achats à l’essentiel uniquement. Procéder de la sorte a de réels avantages à tous les niveaux, économique bien sûr, écologique aussi mais surtout psychologique. C’est autant d’objets en moins dont je vais devoir me préoccuper : rangement, entretien, sécurité. Mon esprit devient libre, je dispose de plus de temps et de moyens ! A long terme, j’aurais besoin de moins pour vivre, donc de travailler moins… mais ça, c’est un doux rêve je crois.

Or, aujourd’hui, j’ai décidé que je préférais agir plutôt que subir. Comme la pénurie de ressources naturelles arrivera, on subira forcément une décroissance. Pour ma part, je préfère l’avoir CHOISIE que subie.

J’espère que vous aurez pris conscience de plusieurs choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Mais je ne vais pas vous blâmer ! J’étais comme ça aussi et tout ce que j’écris ici n’est pas issu que de ma propre réflexion. C’est une synthèse de plusieurs heures de recherche…

On peut l’avoir su au fond, mais on est tous responsables d’avoir renforcé un tel système, qui n’est pas à notre avantage, bien au contraire. Maintenant que l’on est tous bien alignés, il est temps de passer à l’acte et de voir comment nous pouvons remédier à ça, chacun à son niveau…

Je vous laisse méditer là-dessus… La suite la semaine prochaine !

