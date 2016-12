Pourquoi je n’achèterai pas d’iPad 2 + pourquoi Geekeries.com change

Je souhaite profiter du buzz de l’annonce de la sortie prochaine l’iPad 2 pour annoncer une grande nouvelle concernant l’avenir de Geekeries.

Je souhaite en effet que Geekeries.com change légèrement d’orientation. Une orientation plus humaine, moins tournée vers le matériel mais tout autant geek. Je pense que cela est tout à fait possible. Plusieurs voies sont envisageables selon moi : une consommation de biens high-tech plus responsable, moins d’annonces qui encouragent la frénésie d’achat, une pensée alternative moins guidée par le marketing, voire dans l’idéal une totale indépendance vis à vis des nouveaux gadgets !

Bien entendu, dans le même temps, cela ne m’empêchera pas de vous expliquer comment tirer le meilleur de vos appareils achetés malgré toute bonne raison grâce à mes connaissances de geek ! Le jailbreak de l’iPhone, de la PS3 ou le flashage du Galaxy S sont des sujets qui restent passionnants.

Mais je pense que je vais revenir sur tous ces points dans un prochain article ! Donc fermons cette parenthèse et revenons-en au sujet qui nous intéresse…

Mais pourquoi déjà sortir un iPad 2 ?

Avec un peu de recul, je m’interroge sur la pertinence d’une nouvelle version de l’iPad, pourquoi si tôt ? Sans vouloir trop m’étendre sur le sujet… pourquoi devrait-on renouveler chaque gamme de nos appareils Apple tous les ans ? C’est vrai, le matériel acheté à un prix d’or une ou deux années avant serait-il déjà devenu OBSOLETE ?

Posez-vous la question ! Personnellement, je pense que c’est l’illustration parfaite de ce que certains appellent l’obsolescence programmée (lisez la définition de Wikipedia).

Surtout que cette fois, cette obsolescence programmée est un peu ratée car selon moi, l’iPad 2 – comme l’iPad 1 – n’apporte franchement rien de sensationnel. Comme vous allez le voir dans la suite de l’article…

Voici donc les « nouveautés » de l’iPad 2

Le processeur Apple A5

Un processeur bi-coeur permettrait à l’iPad d’exécuter des tâches en parallèle plus efficacement.

Performances graphiques 9 fois plus rapides

L’utilisation de iMovie ou de jeux devrait être beaucoup plus fluide.

Plus fin, plus léger

Une épaisseur de 8,8mm, soit une réduction de 33% par rapport à l’iPad 1 et un poids réduit de 15%.

2 caméras frontale et dorsale + Facetime

On pourra désormais utiliser l’iPad pour la visio-conférence avec le logiciel Facetime. Et utiliser la tablette pour filmer en HD.

En noir ou blanc

Tout est dans le titre.

iPad Smart Cover

Ca, c’est le genre de gadget que les geeks fans d’Apple vont revendiquer. Une couverture aimantée pour votre tablette. Tablette qui est programmée pour réagir différemment (sortie de veille) suivant qu’elle est « connectée » à la pochette ou non.

Pas de Retina Display

Et non ! Pas d’affichage « HD » pour cet iPad 2. Il faudra attendre la prochaine version…

Prix et disponibilité de l’iPad 2

L’entrée de gamme sans la 3G avec une capacité de stockage de 16 Go coutera 499 €.

Dispo aux Etats-Unis le 11 mars et en Europe le 25.

Mon avis sur l’iPad 2

Comme d’habitude, Apple nous fournit un joli produit – c’est indéniable – mais aux fonctions toujours limitées – peut-être volontairement d’ailleurs… – et à un prix défiant toute concurrence (je vous mets au pari de trouver plus cher !) très élevé.

Je trouve que les nouveautés proposées sont un peu faibles. Une taille à peine réduite, l’ajout de caméras, la mise à jour du processeur, une nouvelle couleur… A priori, ça ne vaut pas le coup pour les possesseurs d’iPad 1 de passer au 2 et de débourser 500 € a minima pour ça…

Pour moi, l’iPad en général, ça se résume à ça. Au mieux, c’est de la frime. Au pire, c’est un gadget inutile. Je suis peut-être de mauvaise foi car je trouve l’objet fascinant quand on l’a entre les mains… mais je n’en ai pas l’utilité aujourd’hui, et ce ne sont pas les milliards de dollars de pub d’Apple qui vont m’en créer le besoin (en tout cas, c’est ce que j’espère).

Et pour ceux qui n’auraient pas encore craqué pour l’iPad et plus globalement succombé à la mode de la tablette, il vous reste des solutions alternatives qui vont à contresens de la mode ! Ces solutions mixent tout simplement avec brio les concepts de confort de la tablette et de fonctionnalités de l’ordinateur portable.

Les solutions alternatives à la tablette

Elles se nomment ordinateur convertible ou tablette PC convertible et fusionnent le meilleur des 2 mondes. Et cela, sans sacrifier le design !

Inspiron duo

Cet ordinateur convertible a 2 modes de fonctionnement :

le mode tactile : en retournant l’écran dans son chassis, l’ordinateur devient une tablette tactile

le mode clavier : utilisation classique d’un ordinateur portable

Le design est quasi parfait selon moi. Par contre, les performances sont plus proches du netbook. A voir chez Dell.

Bonus : il supporte le Flash contrairement à l’iPad

Ordinateur portable HP TouchSmart

Là, le processeur est un AMD Turion Dual Core à 2,20 Ghz avec 4 Go de RAM équipé de Windows 7 64 bits. Avec toutes les connectiques qui vont bien. Bref, tout ce qu’il faut pour le bureau ou la maison, si on fait abstraction de la charnière au milieu qui permet de tourner l’écran. Chez HP.

HP Pavilion tx1000 Convertible Tablet PC

Une autre alternative glanée sur le web, toujours construite par HP. Je trouvais sympa que la couleur change un peu du noir .

Conclusion

J’ai essayé, avec cet article, de faire un come-back original. Présenter les nouveautés de l’iPad 2, le comparer à d’autres solutions existantes, plus ouvertes et moins limitatives. Et essayer de vous ouvrir un peu les yeux quant à l’obsolescence programmée en proposant des pistes de réflexion pour lutter contre.

La sortie prochaine de l’iPad 2 et l’intérêt qu’elle suscite déjà démontre bien l’efficacité des effets de mode. Alors certes, la nouveauté, c’est bien mais selon moi on peut continuer à courir après chaque nouveauté qui sort sur l’autoroute de la (sur)consommation ou s’arrêter sur le bord du chemin et se poser la question de la pertinence, l’utilité, le besoin de ces nouveaux gadgets.

J’espère donc donner pour l’avenir un nouveau souffle au blog Geekeries. Je souhaite inspirer l’idée d’un geek non matérialiste, plus responsable et pourquoi pas, plus humain.

