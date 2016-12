Test pratique de l’iFlash, flash amovible pour iPhone

Si vous avez déjà fait des photos avec votre iPhone, vous savez sûrement que l’un de ses défauts est son absence de flash (pour les modèles 3G/3GS) ou son flash peu puissant (pour l’iPhone 4). Pour remédier à ce défaut, Brainwizz propose un nouvel accessoire pour votre précieux compagnon mobile qui vous permettra de prendre des photos de meilleure qualité en environnement sombre. Gadget inutile ou indispensable ?

Le test de l’accessoire dans la suite de l’article !

Caractéristiques principales de l’iFlash

La lumière de l’iFlash provient d’une lumière LED, étonnamment puissante qui est alimentée par le port USB de l’iPhone. Elle est d’ailleurs assez consommatrice en énergie et la « notice » stipule bien de ne pas laisser la lumière allumée trop longtemps, ni de la regarder directement !

L’accessoire, lorsqu’il n’est pas branché peut être recouvert d’un capuchon et attaché au port écouteur de votre iPhone. L’idée de l’attacher au port écouteur est une bonne idée selon moi, pour garder le flash toujours à portée de main, mais c’est malheureusement un peu encombrant à la longue.

D’un point de vue design, je trouve que le flash s’adapte bien à l’iPhone 4 de part ses bordes mi-arrondis, mi-droits. Par contre, pour l’iPhone 3G/3GS, les bords tout arrondis du téléphone ne vont pas très bien avec l’accessoire…

Caractéristiques techniques

Bouton On/Off

Compatible avec tous les iPhone (connecteur 30 Pin)

Luminosité LED : 10cd ~13cd

Color Temperature : 5000K

Angle de vision : 60 degrés

Couleur : Noir

Dimensions : 44mmX19.5mmX11mm

Test pratique de l’iFlash

Les photos suivantes ont été prises en intérieur, sans l’iFlash puis avec, à l’aide de mon iPhone 3G.

On constate une nette amélioration sur les photos en intérieur en environnement très sombre. Le flash est blanc et ne dégrade donc pas les couleurs, sauf si vous faites les photos de vos sujets trop près. Le rendu se rapproche beaucoup d’un flash classique, sans en avoir la puissance.

Bilan

Le problème avec l’iFlash est que son flash n’est absolument pas synchronisé avec la prise de la photo et doit donc éclairer le sujet en continu. Il aurait judicieux, mais je ne sais pas si c’est possible techniquement, de déclencher le flash en même temps que la prise de vue. Cela aurait peut-être permis de générer un flash plus lumineux.

Cela dit, même si la lumière de l’iFlash est un peu moins puissante qu’un flash classique, je pense que pour un prix aussi modique (environ 20 €), celui-ci pourrait rendre service pendant les fêtes !

Disponible chez MaxiMobile à 19,95€.

