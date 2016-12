Présentation de Xambox, le génie de la paperasse (400 invitations premium inside)

Avouez-le, le geek qui sommeille en vous en a marre de trier sa paperasse ! Moi le premier ! Et c’est par hasard que j’ai découvert un service de tri automatique des papiers pour le grand public, Xambox. Ce service stocke vos papiers de manière sécurisée, les scanne avec une technologie OCR et les indexe pour vous permettre de les retrouver avec de simples mots-clés. Le gain de temps pour ranger/retrouver est énorme !

Vos papiers peuvent vous suivre partout désormais puisqu’ils sont accessibles en ligne et une application pour iPhone / iPad, Xambox Anywhere, existe aussi !

Pour vous le présenter, la société Xambox et Thomas Henry, l’un des 2 fondateurs, a accepté de répondre à mes questions.

Interview de Thomas Henry, co-fondateur de Xambox

Moi : pourriez-vous présenter le service à mes lecteurs ?

Thomas Henry : Xambox est une solution de rangement automatique couplée à un coffre-fort numérique. C’est un service innovateur qui permet à tout le monde de gérer sa paperasse rapidement et efficacement.

En quelques mots, l’utilisateur dépose ses papiers sur son scanner (toutes les imprimantes multifonctions ou scanners sont compatibles), appuie sur le bouton. Et c’est tout ! Le service va automatiquement les transformer en pdf, les ultracompresser, reconnaître leur contenu (OCR), les indexer et les archiver.

Plus tard, il suffit d’aller sur Xambox.fr et, dans le moteur de recherche, de taper n’importe quel mot contenu dans le document (par exemple « garantie lecteur MP3 ») : le document apparait alors à l’écran et Xambox indique aussi l’emplacement de l’original papier: par exemple « Bac N°2, 5ème feuille au dessus de l’intercalaire N°4 »).

Moi : Et pour les documents numériques ?

TH : Xambox récupère aussi les documents électroniques que vous lui confiez par un simple glisser-déposer (« drag & drop ») ou en pièce jointe d’un email. Xambox a également un outil send2Xambox qui permet de transférer vos documents directement dans votre espace personnel.

Moi : Pouvez-vous expliquer en quoi votre produit peut simplifier la vie des gens ?

TH : Sa simplicité d’utilisation et sa technologie font de la gestion des documents quotidiens un jeu d’enfant. Fini les pénibles rangements et tri, fini de chercher le papier noyé dans la pile, Xambox est un service qui veut révolutionner les habitudes. Les retours d’expérience soulignent un gain de temps de 20 minutes par jour pour nos clients professionnels.

Mieux vaut passer du temps en famille ou à faire du business qu’à trier, perdre et rechercher ses papiers !

Xambox est aussi accessible via un smartphone (Xambox Mobile), ce qui permet d’accéder à tous ses papiers sans contrainte de lieu. Pratique lorsqu’on est à sa maison de campagne et qu’il faut retrouver un carton d’invitation, une facture ou une quittance de loyer !

Accessible gratuitement sur www.xambox.fr, Xambox répond aux besoins de rangement, mobilité et sécurité de tous !

Moi : D’où vous est venue cette idée ?

TH : Je vais vous avouer quelque chose : je suis un peu bordélique et impatient : je ne supporte pas de passer du temps à classer, archiver, ranger, chercher, etc. Je me suis demandé pourquoi on rangeait pour arriver à la conclusion que c’était pour retrouver. Après avoir cherché vainement une solution qui me permette de retrouver plus efficacement sans avoir besoin de ranger, je me suis mis à l’inventer .

Moi : Avez-vous déjà reçu des retours sur des usages auxquels vous n’aviez pas songé initialement ?

Un des derniers cas intéressant qui est remonté vient de parent divorcé : l’un recevait les documents scolaires de l’enfant, l’autre ses papiers administratifs (santé, sécu, etc.). Bien sur, les deux voulaient avoir accès à toutes les informations de leurs chères têtes blondes. Ils ont ouvert un compte Xambox pour leurs enfants et y déposent tous les bulletins scolaires, ordonnances médicales mais aussi les copies de carte d’identités, courriers du club de tennis, etc.

Les deux parents ont accès à tout quand ils en ont besoin !

4 mois d’accès premium offerts aux lecteurs de Geekeries !

En nous associant à Xambox, Geekeries est en mesure de vous offrir un cadeau Exclusif qui vous permettra d’essayer le service !

En effet, Geekeries vous permet EN EXCLUSIVITE de bénéficier de 4 mois d’accès premium Xambox (formule individual, soit une valeur de 27,60 € par personne) en vous inscrivant via ce lien : geekeries.xambox.fr (N.B. : la page indique l’inscription à un compte Free mais c’est bien un compte premium avec capacité de stockage illimité qui est créé)

Dépéchez-vous, seuls les 400 premiers inscrits bénéficieront de cette offre !

