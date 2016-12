Comment désimlocker votre iPhone en iOS 4.2.1 et baseband 05.14.04 (et 7 raisons de ne pas le faire)

Pour une fois, on peut dire que la méthode de désimlock de la Dev Team est un brin compliquée, tant les précautions qu’il faut prendre au préalable sont nombreuses !

L’explication vient du fait que les basebands actuels 05.14.XX semblent pénibles à cracker, alors qu’une faille existe dans le premier baseband 06.XX de l’iPad et qu’il est installable sur iPhone. Il faudrait donc voir cette solution comme une solution temporaire, bien que la mise à jour du baseband de votre iPhone avec celui de l’iPad est, elle, définitive…

Avant de lire cet article, assurez-vous d’avoir jailbreaké votre iPhone au préalable et d’avoir pris toutes les précautions nécessaires.

7 raisons de ne PAS utiliser ce desimlock

J’ai compilé ci-dessous les raisons pour lesquelles vous ne devriez PAS désimlocker avec cette nouvelle méthode de la Dev Team (à lire attentivement) :

si vous êtes déjà désimlocké (évidemment) si votre baseband fait partie de la liste suivante, faites le desimlock directement avec Ultrasnow 1.2 (voir ci-dessous) : iPhone 4 baseband 01.59.00

iPhone 3G/3GS basebands 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04 si votre téléphone est sous garantie (la modification du baseband fait perdre la garantie) si vous souhaitez mettre à jour votre téléphone par la suite avec un firmware officiel (en effet, pour punir les jailbreakers que nous sommes, depuis la dernière mise à jour, Apple a ajouté un test de la version du baseband lors de la mise à jour du firmware) si vous pouvez désimlocker par votre opérateur téléphonique (en France uniquement, après 6 mois d’abonnement, ce service est gratuit ; il suffit d’appeler votre service client), préférez cette méthode ! si vous pouvez attendre assez longtemps une hypothétique future version d’Ultrasn0w qui permettra de désimlocker les basebands tels que le 05.14 (c’est ce que j’ai choisi de faire personnellement, je n’ai donc pas testé la méthode expliquée ci-dessous mais les retours sont bons !) si vous souhaitez utiliser votre GPS (en effet, apparemment, il y aurait une incompatibilité provisoire de ce baseband avec la puce GPS de l’iPhone…) (bonus) si vous n’êtes pas sûr de vous, abandonnez !

Si vous avez bien lu toutes les raisons ci-dessus et que vous êtes toujours sûrs de vouloir désimlocker maintenant, voici comment faire…

Etape 1 : Installer le baseband 06.15 de l’iPad

Avec Redsnow sous Windows

Pour celà, si vous avez déjà jailbreaké avec la méthode Redsnow expliquée avant, il vous suffit de relancer Redsnow, indiquez-lui le firmware ACTUEL de votre iPhone.Vous pouvez télécharger le firmware de votre iPhone sur ce site.

Cochez uniquement « Install iPad baseband » et confirmez que vous souhaitez mettre à jour uniquement via des Custom Firmwares désormais.

Mettez votre iPhone en mode DFU et c’est parti !

Pour les autres, je vous invite à jailbreaker votre iTéléphone au préalable en suivant la méthode Redsnow expliquée ! Attention, je me répète, une fois que vous aurez mis à jour votre baseband 05.14 en 06.15, bye bye les mises à jour officielles ! Et bonjour les mises à jour uniquement via des custom firmwares de PwnageTool…

Avec PwnageTool sous Mac OS

Explications détaillées sur cet article (en anglais).

Télécharger le fichier IPSW du firmware 3.2.2 de l’iPad (directement issu des serveurs Apple, mais dépêchez-vous ! il pourrait disparaitre subitement ). Il contient le fameux baseband 06.15.

Utilisez PwnageTool et créez un custom firmware 4.1. Dites-lui que vous souhaitez utiliser le baseband de l’Pad du fichier IPSW précédemment téléchargé.

Avec iTunes, restaurer votre iPhone en utilisant ce custom firmware (POMME + clic sur Restaurer).

Etape 2 : Installer Ultrasn0w via Cydia

Pour installer Ultrasnow, il suffit de lancer Cydia et d’y ajouter la source suivante (Gérer -> Sources -> Modifier -> Ajouter) :

http://repo666.ultrasn0w.com

Attention, c’est ultrasn0w avec un zéro et pas un « O »

Puis cliquez sur Rechercher, puis tapez « ultrasn », vous devriez trouver l’application.

Astuce : vous pouvez également cliquer sur la source « repo666.ultrasn0w.com » précédemment entrée !

Cliquez sur « Installer », confirmez, puis redémarrer votre appareil… Félicitations, c’est fini, vous pouvez désormais utiliser n’importe quelle carte SIM avec votre iPhone !

Sources

Vous devriez nous suivre sur Twitter ici et rejoindre notre groupe sur Facebook ici.

Désolé, les commentaires sont fermés pour le moment.