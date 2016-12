Steve Jobs : il rend indispensable ce dont nous n’avons pas besoin

Faut tout racheter ! Faut tout racheter !

Ça me rappelle une certaine iRoue Apple ce genre de gadget inutile, pas vous ?



Un petit article humoristique pour ce vendredi sous la neige (pour la plupart d’entre vous).

N’en déplaise aux fanboys de la firme de Cupertino, cela fait un petit moment que mon opinion vis-à-vis d’Apple change petit à petit, notamment à cause de son approche du logiciel très fermée et propriétaire, ou sa politique marketing qui va à l’encontre de l’intérêt, du respect et de la liberté de ses utilisateurs. J’ai d’ailleurs choisi d’aller vers les alternatives que sont les téléphones Android, qui à mon avis, malgré quelques déboires dus à la jeunesse du système (et à la diversification des appareils compatibles), ont de bonnes chances de s’imposer sur le marché mobile dans un futur proche.

Le futur est déjà en marche car dans certains pays où le pouvoir d’achat est moindre, les téléphones Android ont pris l’avantage sur l’iPhone, qui est bien trop cher.

Bon après, abandonner La Pomme pour aller chez Big Brother, c’est un choix paradoxal et assez subjectif, je vous l’avoue !

Vidéo découverte chez JMG

