Comment jailbreaker votre iPhone 3G, 3GS, 4 et iPod Touch en iOS 4.2.1 avec Redsnow

Avertissement : les personnes qui ont jailbreaké leur iPhone et qui l’ont désimlocké avec Ultrasnow ne doivent pas suivre le tutoriel suivant ! En effet, Apple n’a pas fini de mener la vie dure aux jailbreakers/desimlockers car il a introduit avec iTunes 10.1 et son iOS 4.2 une nouvelle protection, qui interdit d’installer un iOS si le baseband n’est pas compatible. Il n’y a donc pas de moyen, aujourd’hui, même avec un custom firmware, de mettre à jour votre iPhone en iOS 4.2 et de profiter du désimlock.

Pour ce qui est des questions relatives désimlock, merci de vous référer à cet article sur le désimlock pour votre iPhone en iOS 4.2.1 et baseband 05.14.04.

Nouveautés de l’iOS 4.2.1

Parmi les nouveautés, notons la gratuité du service « Find my iPhone », autrefois payant au sein du service MobileMe d’Apple, la recherche textuelle dans Safari et le multi-tâche sur iPad (qui est une nouveauté de la 4.2).

En détail, les nouveautés de la 4.2.1 sont les suivantes :

AirPrint

Impression de courriers, photos, pages web et plus encore, directement sur des imprimantes compatibles AirPrint d’un réseau local sans fil

AirPlay

Diffusion en continu et sans fil de vidéos, de musique et de photos vers une Apple TV

Diffusion en continu et sans fil de musique vers des enceintes et récepteurs compatibles AirPlay, y compris des bornes AirPort Express

Des améliorations de FaceTime

- Démarrage d’un appel avec la fonction de contrôle vocal

- Démarrage d’un appel depuis une conversation SMS

- Prise en charge d’accessoires Bluetooth

Recherche de texte sur une page web dans Safari

Nouveaux réglages de police pour les notes

Nouveaux sons SMS/MMS et possibilité de personnaliser les sonneries de chaque contact

Restrictions supplémentaires disponibles (contrôles parentaux) :

- Réglages de compte

- Suppression d’apps

- Amis de Game Center

- Réglages de localisation

Importation de fichiers .ics dans Calendrier

Corrections de bogues, parmi lesquelles :

- Élimination des bruits capturés occasionnellement dans les enregistrements audio effectués avec un iPod touch de 4e génération

- Amélioration de la lecture audio via USB sur les autoradios

Jailbreak de l’iOS 4.2.1

Merci de prendre en compte les remarques suivantes concernant le jailbreak de l’iOS 4.2.1 :

Il est possible, si votre iPhone ou iPod Touch est récent que vous disposiez du nouveau bootloader d’Apple qui rend les choses compliquées aux jailbreakers. Suivant l’ancienneté de votre appareil, votre jailbreak est donc soit untethered, soit tethered (vous aurez besoin de votre ordinateur à chaque boot de votre appareil).

(vous aurez besoin de votre ordinateur à chaque boot de votre appareil). Je me répète mais c’est important, votre désimlock sera compromis si vous mettez à jour votre iPhone via iTunes. 2 solutions se présenteront : attendez le désimlock d’Ultrasnow du dernier baseband ou attendez un custom firmware (modifié par sn0wbreeze par exemple).

si vous mettez à jour votre iPhone via iTunes. 2 solutions se présenteront : attendez le désimlock d’Ultrasnow du dernier baseband ou attendez un custom firmware (modifié par sn0wbreeze par exemple). Sauvegardez vos données ! J’ai personnellement été trop confiant et j’ai du restaurer mon iPhone complètement à cause d’une incompatibilité avec Open iBoot (j’avais installé Android sur mon iPhone 3G ).

Pré-requis

iPhone ou iPod Touch parmi : iPhone 3G (untethered) iPhone 3GS ancien iBoot (untethered) iPhone 3GS nouveau iBoot (tethered) iPhone 4 (tethered) iPod Touch 2G modèle MB (untethered) iPod Touch 2G modele MC (tethered) iPod Touch 3G (tethered) iPod Touch 4G (tethered) iPad (tethered)

le firmware 4.2.1 pour votre appareil à télécharger chez iPhone-addict

iTunes 10.1 (cliquez directement sur Télécharger à gauche, pas besoin de vous enregistrer)

redsnow 0.96b4 pour Windows (11, 64 Mo), Mac (11,8 Mo) ou une éventuelle version plus récente

Comment jailbreaker l’iOS 4.2.1 avec redsn0w

Les étapes par rapport au jailbreak de l’iOS 4 avec redsnow n’ont pas beaucoup changé (voire pas du tout).

Etape 1 (optionnelle mais recommandée) : sauvegardez votre iPhone/iPod/iPad avec iTunes (clic droit sur votre appareil -> Sauvegarder)

Etape 1 bis (iPhone/iPad seulement) : notez vos paramètres réseau au cas où (j’ai eu le problème avec un téléphone Orange dans lequel j’insérais une SIM SFR). Notez tout ce qui est paramétré ici : Réglages -> Général -> Réseau -> Réseau de données cellulaires.

Etape 2 : mettez à jour votre téléphone en firmware 4.2.1 en cliquant sur « Mettre à jour » sur iTunes, tout en maintenant la touche MAJ enfoncée

Indiquez à iTunes l’emplacement du fichier précédemment téléchargé (exemple : iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw).

Si vous avez une erreur de type « erreur 14″, arrêtez-vous ou alors tentez une restauration (MAJ + Restaurer). Ceci effacera tout mais comme vous avez sauvegardé, vous pourrez restaurer à l’identique en toute fin.

Etape 3 : une fois la mise à jour faite, l’iPhone est en mode recovery et vous affiche une prise USB et la nouvelle icône iTunes. Cette fois-ci, lancez Redsnow, cliquez sur Browse et donnez-lui le même firmware que précédemment.

Cochez « Install Cydia » (nécessaire) et les cases à cocher que vous souhaitez (facultatif).

Etape 4 : Eteignez votre iPhone comme vous le demande Redsnow.

Etape 5 : on va mettre votre appareil en mode DFU. Pour ce faire (attention, le téléphone est toujours éteint au début) :

appuyez sur la touche POWER en haut durant 3 secondes

tout en maintenant la touche POWER, maintenez HOME durant 10 secondes

puis relâchez juste POWER tout en maintenant HOME durant environ 10 secondes (Redsnow indique 15, mais seules 10 sont réellement nécessaires apparemment)

Votre appareil doit être détecté par Windows/Mac comme étant en mode restauration.

Etape 6 : cette étape prend quelques minutes, un ananas doit apparaitre sur votre iPhone/iPod Touch puis l’appareil reboote et vous arrivez sur le Springboard.

Note : si vous êtes bloqués à l’étape « uploading ramdisk« , c’est que vous êtes sur Windows 7. Il suffit de démarrer redsn0w en mode de compatibilité Windows XP.

Etape 7 : une fois que vous êtes sur le Springboard, BRAVO vous avez un iPhone/iPod/iPad jailbreaké en firmware 4.2.1 et vous disposez de Cydia !

Pour les possesseurs d’iDevices tethered

Chaque fois que vous devrez redémarrer votre appareil, il sera nécessaire de l’éteindre complètement, de le démarrer en mode DFU, de lancer redsnow et de juste cocher « Just boot tethered right now » en suivant les étapes.

Comment restaurer vos données

Et le plus beau dans tout ça, c’est que, si vous avez bien sauvegardé les données de votre iPhone comme expliqué précédemment, vous allez pouvoir repartir avec les mêmes données, sur un nouvel OS !

Vos contacts, SMS, calendrier, etc. seront tous restaurés ! Pour ce faire, branchez votre iPhone à iTunes et un assistant de restauration devrait vous guider simplement !

Et après ? Allez jeter un oeil à Installous…

