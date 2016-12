Dailymotion propose le journal télévisé de votre naissance

Tout est dans le titre ! Dailymotion, le service français de diffusion de vidéo a dernièrement reçu l’accord de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) qui archive depuis quelques temps les productions radiophoniques et télévisuelles françaises et propose donc de vous informer des évènements qui ont eu lieu le jour de votre naissance !

Le nostalgeek que vous êtes appréciera sûrement de revenir une vingtaine (trentaine ?) d’années en arrière et de ressentir le rendu familier des couleurs criardes et des génériques aux sonorités trop aiguës de l’époque !

Désolé pour les geeks nés avant le 1er janvier 1971 (et non, je n’ai pas dit 1er janvier 1970, l’an 1 de l’informatique ) car il n’y aura pas d’archive pour vous… De plus, il semblerait que quelques dates, comme l’année 1975, ne fonctionnent pas… Probablement une année de grève télévisuelle !

Et pour vous, ça fonctionne ?

Journal télévisé de votre naissance

