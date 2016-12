[Jailbreak PS3] Le downgrade en 3.41 et le jailbreak en 3.42 ou 3.50

Disclaimer : le jailbreaking est une technique légale dans certains pays (France, …) mais pas partout (Russie, ..).

En permettant d’exécuter du code non signé, le jailbreaking de la PS3 permet entre autre l’exécution de backups de jeux PS3 mais vous devez au préalable les acquérir légalement. Je n’encourage en aucun cas le piratage et souhaite souligner uniquement l’exploit technique.





Le combat de Sony contre le hacking de sa console PS3 ne semble pas terminé, loin de là ! Pour ceux qui ont suivi le feuilleton (voir l’introduction au jailbreaking de la PS3), vous savez que Sony fait partie des constructeurs les plus actifs dans sa lutte contre ce qu’ils appellent des « failles de sécurité ». Rappelez-vous de la mise à jour 3.21 qui corrigeait la faille exploitée par Geohot et qui désactivait la fonction OtherOS. Ou plus récemment, la mise à jour 3.42 qui ne corrigeait rien d’autre que la faille de sécurité utilisée par la clé USB PSJailbreak… Ces mises à jour sont sorties quasi immédiatement après la découverte des failles !

S’il est conseillé de ne pas mettre à jour sa console en version 3.42 ou 3.50 pour pouvoir rooter sa console, cela devenait problématique pour jouer aux derniers jeux comme Medal of Honor qui requiert que la PS3 soit mise à jour en version 3.50. S’il est possible de lire le jeu malgré tout avec une console rootée, il fallait quand même soit renoncer au jeu en ligne, soit renoncer à la lecture de backups…

L’équipe PSJailbreak, après un long silence, a trouvé une solution à tous nos problèmes : permettre le downgrade en version 3.41 ou inférieur et également permettre l’exécution du jailbreak en version 3.42 et 3.50 !

Jailbreak de la PS3 en version 3.42 et 3.50

La team PSJailbreak a annoncé cette semaine qu’une mise à jour serait bientôt disponible pour la PSJailbreak. Cette mise à jour permettra de rooter la PS3 même en version 3.42 et 3.50, et donc de lire des copies de sauvegarde.

Pour ceux qui veulent tester la version beta du nouveau logiciel de la PSJailbreak, TechSick propose des liens de téléchargement, mais je vous conseille d’attendre la version finale.

Note : on lit également sur leur site qu’une mise à jour 1.1 de leur application Backup Manager permet désormais de lire des copies de sauvegarde stockées sur votre disque dur interne ou externe sans insérer de jeu original au préalable, comme cela était nécessaire précédemment.

Downgrade de la PS3 tous firmwares confondus

Comme si cela ne suffisait pas, l’équipe PSJailbreak a ouvert un nouveau site, PS Downgrade. Pour 40$, ils proposent une nouvelle clé USB modifiée qui permet de downgrader la PS3 en n’importe quelle version. Y compris la 3.12 qui supporte la fonction OtherOS, ou la 3.41 qui supporte la lecture de copies de sauvegarde. Par contre, il faut impérativement que la console soit rootée au préalable avec la clé USB PSJailbreak (et a priori uniquement celle-ci).

Pour rappel, il y a plusieurs teams qui ont copié la clé USB originale, qui est la PSJailbreak : AVRKey, PS3Key, PS3Break, etc. Toutes proposent des prix défiant toute concurrence et de meilleures performances… Je ne les ai pas toutes testées mais bon, je fais confiance à l’originale.

Si l’on croit la team PSJailbreak, le downgrade serait indétectable, ce qui serait une aubaine pour qui souhaite profiter des jeux en ligne (en mettant à jour sa console en 3.50) et profiter de ses copies de sauvegarde en 3.41. Après, rien ne dit qu’il n’est pas possible avec la nouvelle mise à jour de la PSJailbreak de jouer en 3.50 avec une copie de sauvegarde… Sinon, je pense qu’une solution de spoofing, pour faire croire à la console que l’on est en 3.50, est envisageable.

