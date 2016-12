Découverte du LG Optimus One et Optimus 7

Notre reporter spécial, Pierre, s’est rendu à une soirée organisée par LG Electronics réservée aux blogueurs, au LG WCafé pour y découvrir 2 nouveautés mobiles :

- Le LG Optimus One (P500) sous Android 2.2 : le premier smartphone Android sous Froyo

- Le LG Optimus 7 (E900) sous Windows 7 : qui a fait sa toute première sortie publique ce soir là

Le compte rendu de la soirée et des 2 nouveaux LG Optimus dans la suite de l’article !

La soirée

L’accueil a eu lieu au LG WCafé, inauguré (ou plutôt redécoré) depuis un an à côté du cinéma MK2 Bibliothèque.

C’était ma première visite de cet endroit, déco plutôt moderne, avec des vitrines incrustées dans les tables, et toujours une machine à laver !

La soirée commence vers 19h30 par une présentation des téléphones par un officiel LG.

Puis vient le buffet, et les échanges avec le staff. Malheureusement, le temps disponible était assez limité car le programme prévoyait un film au ciné d’à côté à 22h.

J’ai pu échanger avec un responsable de la diffusion de Windows Mobile 7 (un employé Microsofrt), un ingénieur LG et des blogueurs.

N.B. : une partie des blogueurs avait également participé à un event Microsoft quelques jours auparavant, c’était donc leur 2ème expérience avec Windows Mobile.

N’étant pas allé au film (Moi, moche et méchant, déjà vu …), j’ai fini la soiré par une visite express de la LG boutique (juste à côté) dans laquelle LG nous offrait 20% de réduction.

Les téléphones

LG Optimus One (P500)

Je vais passer assez vite sur le LG Optimus One (ou P500). Il s’agit d’un téléphone Android d’entrée de gamme.

Les spécifications techniques fournies par LG sont les suivantes :

Type : Tactile

Ecran Tactile : Oui

UMTS : 900/2100

EDGE : 237 kbps

GPRS : 48 kbps

HSDPA : HSDPA 7.2

Bande GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900

Dimensions : LxHxP (mm) 113.5 x 59 x 13.33

Poids avec batterie (g) : 127

Type de batterie : Lithium Ion 1500 mAh

Autonomie Veille / Communication (h) : 450h / 6h

DAS (W/kg) : 0.927

Mémoire interne : 200 Mo

A noter : Pas de personnalisation de l’interface Android, mais LG a poussé via son interface Optimus, le nombre de bureaux virtuels à 7 (contre 3 d’origine).

Je ne suis pas resté longtemps sur ce téléphone, l’intérêt était clairement du côté du E900. Le peu que j’ai vu ne m’a pas marqué, mais le test de FrAndroid a peut-être raison concernant le positionnement de cette offre : de bonnes performances pour un prix accessible, une bonne stabilité qui en font un bon premier smartphone pour qui souhaite sauter le pas.

LG Optimus 7 (E900)

Le E900 (également appelé Optimus 7) serait le premier téléphone Windows 7 Mobile dispo en france… de quelques jours seulement (HTC et Samsung étant également sur le coup).

L’écran est tactile uniquement (3.8″ capacitif multipoint). Il devrait y avoir des déclinaisons avec clavier physique pour 2011 (même si ca n’intéresse que moi ).

Le E900 embarque 16 Go de memoire et n’a pas de support amovible (c’est une contrainte pour Windows Mobile 7).

Le standard DLNA est intégré nativement (si comme moi vous ne savez pas de quoi ça parle, ça veut dire que le E900 peut diffuser du contenu multimédia à d’autres appareils compatibles DLNA, genre box multimédia, télé, et peut être même la Xbox).

Un logiciel de réalité augmentée qui est intégré nativement affiche les points d’intérêts via la caméra. Je crois qu’il en existe des similaires sur l’iPhone, mais payants (NDLR : le seul que je connaisse pour le moment est « Metro Paris »).

Au niveau des spécifications officielles, on retrouve un smartphone qui n’a pas spécialement à rougir face aux specs de l’iPhone 4 ou du Samsung Galaxy S :

Ecran capacitif de 3.8″, WVGA (800×480)

Poids : 155g

Dimensions (L x l x p en mm) : 125 x 59,8 x 11,9

Appareil photo numérique de 5 Mpx (Flash LED)

Vidéo en HD 720p

Bluetooth 2.1

Wifi (DLNA)

Prise Jack 3,5mm

Batterie : Li-ion à 1500mAh

Mémoire interne: 16 Go

A-GPS

Accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité, boussole

Autonomie en veille : 416h

Autonomie en appel : 9h

Processeur : Snapdragon 1 GHz

Radio FM: Oui

Formats vidéos supportées : MPEG4, H.264, H.263, WMV

Formats audios supportés : MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, wav

Mémoire RAM: 512 Mo

N.B. : pour les impressions, je détaille Windows Mobile 7 au paragraphe suivant, je vais donc éviter d’en parler ici.

Le téléphone en lui même est assez agréable à manipuler. Il est très légèrement plus grand qu’un iPhone 4.

Trois boutons physiques (back, home et recherche – format imposé par Microsoft) bien intégrés permettent de naviguer sans passer par le tactile. A noter, le boutons sont contextuels : une pression sur le bouton search déclenche une action différente selon qu’on est sur le menu principal ou sur Internet. Au passage, glané au hasard : il n’y a pas de recherche globale comme c’est le cas sur l’iPhone, c’est soit le téléphone, soit Internet, mais pas les deux.

L’interface est très fluide, mais les transitions me semblent moins douces mais plus réactives que sur un iPhone.

Un effort particulier a été réalisé sur l’intégration des applications dans un même système. Exemple : à partir du soft de réalité augmentée, un clic sur un point d’intérêt ouvre un browser Internet directement sur un site détaillant ce point. Je suis sûr d’avoir vu d’autres exemples, mais je n’ai plus de souvenir précis. En tout cas, le téléphone est pensé pour naviguer d’un élément à l’autre un peu comme on se balade sur Internet. Ce point est mis en avant par LG pour compenser l’absence de multitâche sur Windows Mobile 7, et c’est vrai que dans les démos, on ne revenait pas trop en arrière. Ceci dit, en utilisation quotidienne, je ne sais pas si c’est toujours suffisant.

Concernant l’intégration, une des pensées qui m’est venue : on ne sais plus trop quand on est sur Internet ou pas. Tout est tellement emboité, qu’au final on ne sais pas trop ce que fait le téléphone réellement. Ce n’est pas forcément un problème, mais ca peut jouer sur la facturation opérateur… et sur la batterie éventuellement.

Au niveau de la batterie, l’officiel de Microsoft a constaté une durée de vie de 1 jour et demi pour une utilisation moyenne, donc légèrement supérieure à la moyenne.

D’autre part, LG a embarqué deux autres personnalisations : la présence du mode DLNA, qui s’annonce très pratique mais sur lequel nous n’avons pas pu avoir de démo (et donc pas d’idée sur la charge sur la batterie), et le logiciel de réalité augmentée natif. C’est la première fois que je vois réellement une appli de ce genre, c’est assez sympa, mais un peu long a se mettre en route (par rapport à quelques vidéos vues sur Youtube pour l’iPhone). Ceci dit, il s’agissait de téléphones de démo, ce qui peut expliquer le manque de réactivité, et les vidéo sur Youtube ne représentent peut-être pas les performances réelles.

Windows Mobile 7

Première impression : original. Le menu principal est composé de gros carrés qui sont autant de raccourcis vers les applis et fonctions (contacts, répertoire, …). C’est original, central, mais à première vue un peu moche quand même : les contours sont très durs (pas d’arrondi), pas mal de perte d’espace pour les raccourcis qui n’affichent pas d’info utile : comme les carrés sont assez grands (seulement 8 sur un écran, en L2xH4) et que certains occupent même deux slots, on a un peu l’impression de manquer d’espace au premier abord.

Ceci dit, ca reste une approche vraiment originale, et certains raccourcis sont animés et peuvent montrer des infos pertinentes. Par exemple, les contacts ou le répertoire montrent des photos directement sur l’écran d’accueil. C’est d’un intérêt limité (quoique ça accroche l’oeil), mais au moins l’espace n’est pas perdu, et ca laisse entrevoir des possibilités.

Pour ajouter des applis, un deuxième bureau virtuel est disponible à droite du menu principal. Un appui long sur une appli permet de l’envoyer vers le menu principal (ou de le sortir).

Original aussi (mais peut-être pas en bien) : exit les indications classiques du haut de l’écran (force du signal, batterie, …). Je ne sais pas où ca se trouve, mais ce n’est pas dans le menu principal.

Sorti de ce menu, l’interface est beaucoup plus chouette : c’est très « intégré ». En fait on a l’impression qu’il n’y a pas de menu, on passe d’une fonction à l’autre, mais le thème reste le même. Pour le coup, c’est beaucoup plus agréable à l’oeil, vraiment sympa (et puis j’ai bien aimé le thème urbain) : un bon point une fois qu’on a quitté le menu principal.

Autre chose, Facebook est intégré en natif dans Windows Mobile 7, via le répertoire : les contacts sont automatiquement alimentés via Facebook, des infos perso jusqu’aux statuts et images. C’est bien à première vue, mais je trouve que du coup on manque de contrôle sur les connexions Internet.

En ce qui concerne Tweeter, il n’y a pas d’application en natif mais elle existe sûrement. Chose amusante, LG intègre une appli Meetic sur ce téléphone : utile… ou pas

Côté plus technique, le VIP Microsoft dit que Windows Mobile 7 est plus facile à intégrer pour le constructeur (ce n’est pas trop étonnant vu les pré-requis hardware assez stricts qui limitent l’hétérogénéité entre différents appareils). C’est plutôt positif pour le coût final du produit (pour le coup assez intéressant : 30€ avec les subventions des opérateur + celles de Microsoft), mais ça va peut être conduire à des téléphones tous identiques ?

Enfin, j’ai pu noter que les accèleromètres sont un peu poussifs, mais je ne peux pas dire si ça vient d’un manque d’intégration dans Windows Mobile 7, ou si c’est le téléphone qui ne capte pas bien les changements d’orientation.

Conclusion

En deux mots, l’OS Windows Mobile 7 donne effectivement une nouvelle approche, assez intéressante à mon avis, mais avec un temps d’adaptation nécessaire (le système semble plus orienté Internet que téléphone, le temps d’adaptation dépendra donc des habitudes de l’utilisateur).

Le téléphone Optimus 7 qui était la star de la soirée, présente quasiment les mêmes caractéristiques que les meilleurs smartphones du moment, pour un prix moindre et une meilleure autonomie.

Reste à voir maintenant comment le nouveau système d’exploitation mobile de Microsoft va se positionner face à Android et à l’iPhone OS, déjà bien implémentés sur le marché.

