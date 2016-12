[Hack PS3] Introduction au jailbreak de la PS3 : PSJailbreak, PSGroove, PSFreedom

Disclaimer : le jailbreaking est une technique légale dans certains pays (France, …) mais pas partout (Russie, ..).

En permettant d’exécuter du code non signé, le jailbreaking de la PS3 permet l’exécution de backups de jeux PS3 mais vous devez au préalable les acquérir légalement. Je n’encourage en aucun cas le piratage et souhaite souligner uniquement l’exploit technique.

Après 3 longues années de résistance acharnée, la PS3 a finalement cédé du terrain aux hackers…

Sortie en 2006, la fonctionnalité « Other OS » qui permettait d’installer Linux sur la console laissait présager que le cracking de la machine de Sony serait aussi facile qu’il l’a été pour la PS1 et la PS2 et leurs déclinaisons slim. C’était sans compter sur les talents des gars de la sécurité chez Sony qui ont bridé l’accès aux fonctions essentielles de la console et qui ont sécurisé au maximum à l’aide de clés l’accès au cœur de la console.

Aujourd’hui, cette époque semble définitivement révolue étant donné le grand nombre d’acteurs qui contribuent désormais à alimenter la scène du hacking de la PS3. Parmi ceux-ci, je vous présente donc la clé USB PSJailbreak, son équivalent open source PSGroove et sa déclinaison PSFreedom !

PSJailbreak

Depuis l’exploit de Geohot (qui s’est défilé retiré de la scène), on dirait que le hacking de la PS3 a trouvé un nouveau souffle puisque la première possibilité de jailbreaking de la PS3 est arrivée sous la forme d’une certaine clé USB connue sous le nom de PSJailbreak.

La clé USB PSJailbreak permet de booter la PS3 en exploitant une faille de ses ports USB et d’y injecter du code. Une fois démarrée de la sorte, la PS3 permet d’exécuter des homebrews et des programmes non signés – serveur FTP, backup loader, émulateurs, entre autres. A noter qu’une fois retirée, la PS3 démarre normalement et nécessite donc que la clé USB soit insérée à chaque démarrage.

Le backup loader est un logiciel qui vous permet de lire vos backups depuis le disque dur interne ou externe branché en USB à la console. Le logiciel demande expressément que vous possédiez un exemplaire légal des backups que vous lancez.

2 versions de ce backup loader existent. La première nécessite que vous ayez un jeu original dans le lecteur, la seconde, non. Cependant, cette seconde version ne semble pas compatible avec toutes les solutions de jailbreak qui existent et qui sont décrites ci-après.

PSGroove et PSFreedom

La clé PSJailbreak étant en réalité un périphérique USB utilisant un micro-contrôleur semble-t-il assez simple, il est possible de programmer soi-même un micro-contrôleur identique. C’est ce que propos le logiciel open source PSGroove.

Puis est sortie sa déclinaison PSFreedom, qui émule ce micro-contrôleur de manière logicielle sur quelques périphériques USB aussi divers que téléphones, baladeurs, calculatrices, etc.

C’est notamment le cas de :

Et comble de l’ironie, même avec une manette PS3 modifiée.

L’effervescence !

Il existe donc 2 façons de jailbreaker la PS3 : soit par clé USB tout-en-un, soit par un périphérique USB qui exécute le logiciel PSGroove.

Les moyens de jailbreaker la console se multiplient depuis comme des familles de lapins sur Internet et il semble que rien ne puisse plus arrêter cette effervescence : des sites web de revente de copies de la fameuse clé USB PSJaibreak sont créés chaque jour et de plus en plus de périphériques USB permettent également de jailbreaker la PS3.

Pour ce qui est des copies de la PSJailbreak, je me montre méfiant, et préfère m’en tenir à la PSJailbreak originale (qui coûte environ 130€) et à ses distributeurs agréés. Toutefois, il existe des copies de la clé USB originale, comme la x3Jailbreak ou la PS3Key. Attention toutefois aux distributeurs auxquels je ne ferais pas confiance car le plus souvent, derrière leur site web au design douteux, ils proposent des copies chinoises de mauvaise qualité, voire rien du tout.

La lutte infernale de Sony

Sony montre qu’il ne se laisse pas faire… en ayant mis à disposition quasi immédiatement le firmware 3.42 qui a corrigé la faille de sécurité du port USB (rendant par le même coup incompatibles certaines manettes non-officielles) et peu de temps après, le firmware 3.50, qui propose notamment l’alléchante fonction de lecture des Bluray 3D. Tous les firmwares supérieurs à la version 3.41 sont donc incompatibles avec le jailbreaking.

A ceci, ajoutez que la commercialisation de la PSJailbreak a été interdite en Australie sur demande de Sony et qu’actuellement, la marque cherche à faire fermer les sites de PSGroove et PSFreedom ainsi que tous les sites qui distribuent ces clés et vous obtenez le constructeur du secteur vidéo-ludique le plus acharné dans sa course aux pirates !

Alors, combat utile ou question d’image ? Vous pouvez avoir votre propre opinion sur le sujet mais il semble un peu démesuré de la part de Sony de se battre avec tant d’animosité contre le moindre site qui distribue des informations à ce sujet, surtout si l’on considère les contraintes techniques que suppose le piratage : un firmware 3.51, une clé USB coûteuse ou l’installation d’un logiciel spécial sur un nombre limité de périphériques USB, le téléchargement d’images de jeu qui peuvent atteindre une taille de 50 Go… Selon moi, tout le monde n’est pas si GEEK, quand même ?

