Test du PS3 Playstation Move

C’est tout neuf, ça vient de sortir et c’est le produit vedette du rayon jeux vidéo : le Playstation Move ! Ce tout nouveau produit pour PS3 (indifféremment pour PS3 slim et fat) est composé de 2 accessoires : une webcam nommée « Playstation Eye » et un « Move Controller » qui permettent de jouer en mouvement… comme sur Wii !

Alors, que vaut ce nouvel accessoire ? En vaut-il le prix ? Et que vaut-il face à la concurrence ? C’est ce que je vais tenter de déterminer dans le test ci-dessous…

Je vais supposer que vous êtes maintenant familiers avec la Wii et son système de détection des mouvements. Etant donné que ce système Playstation Move est une pâle copie du système de détection des mouvements de la Wii, je vais faire des analogies pour vous expliquer en quoi consiste ce système Playstation Move…

Wiimote → Move Controller

Il détecte les mouvements de la main. La boule au bout est en plastique mou, change de couleur et permet au contrôleur d’être pisté par la caméra Eye décrite ci-dessous.

Les 4 boutons, croix, triangle, carré et rond, sont présents sur le dessus de la manette mais ils sont légèrement trop petits selon moi.

2 nouveaux boutons font leur apparition : le bouton « Move » sous le pouce et la gâchette (ou bouton « T » pour Trigger) qui se positionne sous l’index.

Le bouton « Playstation » est situé sur le dessus sous le bouton « Move ».

Les boutons Start et Select sont situés sur les tranches et sont difficilement accessibles. Mais ils sont relativement peu utilisés.

Globalement, le contrôleur repose bien dans la main et l’utilisation des 2 boutons « Move » et « T » est très aisée. Au niveau du poids, le contrôleur est très léger, à peu près comme une manette PS3.

Il fonctionne sans pile et est donc livré avec une batterie interne non amovible.

Nunchuk → Sub Controller Move

Pas encore testé par mes soins, la manette de navigation Move ne sert que dans peu de jeux pour le moment, comme Resident Evil ou, j’imagine, Heavy Rain.

Barre infrarouge → Playstation Eye for PS3

Je sais que je vais faire hurler les puristes avec cette comparaison avec la barre infrarouge de la Wii, mais si, quand on y réfléchit 2 secondes : la barre infrarouge de la Wii ne permettait « qu’à » positionner le curseur sur l’écran. La webcam, ici, sert aussi à cela, en plus de servir à améliorer la détection des mouvements en vous filmant…

Au niveau de la qualité de la webcam, je dois avouer que j’ai été légèrement déçu par la définition de l’image. Sur PS3, qui est capable des meilleures résolutions HD, nous voilà contraint de jouer avec une résolution standard (SD) et une netteté d’image qui laisse à désirer ! Pas étonnant quand on sait que la résolution maximale est de 640 x 480 pixels seulement !

Par contre, le micro a l’air efficace (pas trop dur, vu sa taille ) avec tous les filtres qui vont bien.

) avec tous les filtres qui vont bien. L’objectif peut adapter sa focale pour permettre de voir de façon précise (objectif tourné vers le côté rouge), ou en grand angle (côté bleu). Pour mémoire, la Eyetoy de la PS2 disposait déjà de ce genre d’objectif mais il fallait ajouter un objectif additionnel à la caméra.

Autres accessoires…

D’autres accessoires, divers et variés, à l’utilité contestable, sont évidemment disponibles pour « augmenter » l’immersion ou pour ranger vos couples de manettes Move. Je n’en fais pas mention ici… mais mon avis est tout autre accessoire est inutile…

Test pratique

Pour faire ce test, j’ai fait l’acquisition du pack découverte de la Playstation Move, à 59€. Il comprend :

la caméra Eye un contrôleur Move un disque de démo nommé « Starter Kit »

Le disque de démo contient divers jeux :

Beat Sketcher : un jeu de peinture qui utilise agréablement la détection de mouvement. C’est fluide et aussi facile que de peindre face à un miroir.

Sports Champions : pour vous familiariser avec la détection de mouvements de la Playstation Move, ce jeu de sports est idéal. Le « Wii Sports » de la PS3 propose des graphismes HD honnêtes et un gameplay très précis. Au programme : ping pong ou disc golf (du frisbee avec les règles du golf).

Start the Party : un party game plutôt bien fichu et qui fait une utilisation intelligente du Playstation Move en intégrant des objets à votre image miroir. Une sorte de réalité augmentée. Les 2 jeux disponibles mettent à disposition un jeu de peinture (encore un !) et une chasse aux moustiques. Bien que l’intérêt soit assez limité, techniquement la détection est précise et n’a rien à voir avec celle de la Wii.

EyePet Move Edition : si vous ne connaissez pas EyePet, il s’agit d’un animal de compagnie qui s’incruste à l’image de votre salon. Ici, le contrôleur Move permet d’interagir avec l’animal…

Note : c’est sur ce jeu que j’ai pu voir les limites de la EyeToy qui demande des conditions d’éclairage particulières (ni trop sombre, ni trop clair). Il m’était impossible de faire détecter mes doigts dans le jeu à cause de cette exigence.

Tiger Woods PGA Tour 2011 : incarnez Tiger Woods sur quelques parcours de la Ryder Cup. La détection du club est quasi parfaite, encore une fois : rien à voir avec Wii Sports ! Par contre, cela se corse lorsque la lumière du contrôleur passe hors du champ et où seul le gyroscope permet de déterminer la position de vos mains (par exemple, au-dessus de votre tête). Sinon, c’est du tout bon et les sensations sont assez proches sans être parfaites.

Bonus : l’intérêt de jouer avec un contrôleur Move réside dans l’analyse de la trajectoire de vos swings. J’ai fait quelques progrès en golf grâce au jeu !

Les autres démos Echochome 2, TV Superstars, The Shoot et Tumble, bien qu’originaux dans leur concept ne m’ont pas particulièrement tapé dans l’oeil…

Prix et disponibilité

Au niveau des prix, attendez-vous à payer légèrement plus chers que sur Wii, la faute probable à un matériel plus précis et de qualité supérieure.

Contrôleur Move : 39,99 €

Navigation Move : 29,99 €

Camera Playstation Eye : 29,99 €

Pack complet Playstation Move (console PS3 slim 320 Go, pack découverte décrit ci-dessus et manette Dual Shock 3) : 349 €

Note n°1 : ce n’est pas si cher que cela quand on considère que les accessoires embarquent une batterie rechargeable…

Note n°2 : une réductîon valable jusqu’au 17 octobre permet de réduire le prix de Sports Champions de 20 € pour l’achat d’un pack découverte ou du pack complet.

Le système Playstation Move est disponible dans nos contrées européennes depuis le 15 septembre. Par contre, Sony n’a pas livré suffisamment de contrôleurs Move dans les magasins ! Alors que packs découverte et sub controllers sont faciles à obtenir, les Move controllers à 40 € sont en pénurie partout (même sur Ebay)…

Conclusion

Facile d’utilisation, « relativement » abordable (c’est l’offre la plus chère entre la Wii et la prochaine Kinect ceci dit) et globalement précis, le système Playstation Move reste un gadget amusant qui pourra vous faire passer quelques soirées fort sympathiques.

Ceci étant dit, « Innovation », il n’y a pas. Tout a été fait avec la Wii et l’on pouvait déjà jouer face à une caméra à l’époque de la Eyetoy pour PS2 en 2003 (et dans la même résolution !). Mais je ne dis pas que techniquement, ça ne tient pas la route non plus ! Au contraire, face à la détection hasardeuse de la Wii (sans Wii Motion Plus en tout cas) et à la qualité graphique proposée jusqu’alors par le système de Nintendo, on a bien des jeux plus précis et plus beaux et donc une meilleure immersion.

En tout cas, certaines bonnes idées sont mises en avant et j’aimerais bien les essayer, comme le tir à l’arc qui a l’air très proche de la réalité (cf. vidéo ci-dessous)… si seulement je disposais d’un second contrôleur !!

Alors, au final, bonne affaire ou gadget superflu ? D’après moi, les 2 : bonne affaire par rapport à ce qui existe sur Wii mais probablement gadget superflu quand on aura vu réellement les possibilités de Kinect, le système de détection sans manette de Microsoft !

Sources: Sony, Playstation Eye

http://us.playstation.com/ps3/playstation-move/product-information/

Vous devriez nous suivre sur Twitter ici et rejoindre notre groupe sur Facebook ici.

Désolé, les commentaires sont fermés pour le moment.