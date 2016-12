Alcatel OT-808 : le test par Aurélie

Bonjour, je suis Aurélie, geekette en devenir depuis que j’ai fait la connaissance de Soso et de Geekeries ! Pour cet article un peu original, on m’a proposé de tester l’Alcatel OT-808 pendant quelques temps, et voici mes retours après une utilisation intensive durant un été complet !

L’Alcatel OT-808 se destine principalement à un public féminin, et met en avant ses fonctions sociales. Ne disposant pas de forfait données pour le moment, je n’ai pas testé les fameuses fonctionnalités sociales mises en avant par le constructeur (Twitter, Facebook, Opera mini, etc.) mais il faut savoir que ce sont des versions Java allégées qui sont fournies. Ces versions sont bien en-deça de ce que l’on trouve sur un smartphone et s’apparentent donc plus à ce que l’on trouve sur d’autres téléphones « pas smart ». En effet, il faut bien garder à l’esprit que l’Alcaltel OT-808 est un téléphone et pas un smartphone…

Ceci étant dit, passons au test…

Caractéristiques de l’Alcatel OT-808

Poids : 113 g (c’est très léger)

Compatibilité réseau : GSM, GPRS, EDGE (donc bye-bye 3G et 3G+…)

Ecrans : écran frontal LCD de 2,4 pouces, 65.536 couleurs, résolution de 240 x 320 pixels / écran dorsal OLED monochrome de 1,1 pouces supportant une résolution de 128 x 36 pixels

Mémoire : 80 mo en interne et support de carte mémoire sur port Micro SD/Micro SDHC

Bluetooth : compatible 2.1

Appareil photo : 2 mégapixels, sa qualité est honorable pour un si petit appareil mais attention au zoom numérique qui est synonyme de perte de qualité

Internet : via Opera Mini mais attention, l’écran étant petit et la 3G absente, l’utilisation d’Internet se fera plutôt par besoin que par plaisir

Les avantages

Prix (moins de 100 euros sans abonnement)

Forme originale en forme de poudrier

en forme de poudrier Design global réussi (existe en gris et en rose)

(existe en gris et en rose) Bonne adhérence des touches

Qualité des photos respectable

Clip de fermeture qui évite les rayures

Bonne réactivité des touches

Fonction MP3

Radio FM

Excellente autonomie

Les inconvénients

Coque trop salissante

Rayures après 3 mois dans un sac à main de fille

Touches trop petites (et clavier QWERTY)

Clavier numérique peu pratique

Navigation sur Internet laborieuse

Résolution graphique trop basse

Conclusion

Je me répète mais c’est important, l’Alcatel OT-808 n’est pas un smartphone (contrairement à l’OT 980 qui devrait sortir prochainement) et ne tient donc pas la comparaison face à, par exemple, un iPhone, un Blackberry ou un Samsung Galaxy S. Il entre plutôt dans la gamme des téléphones « normaux » que je possédais avant d’utiliser un iPhone. J’utilisais un LG KE-970 (le fameux LG Shine), qui, bien que plus fin, est en bien des points bien inférieur en qualité par rapport à l’Alcatel OT-808.

J’ai particulièrement apprécié les petits plus sympa de l’Alcatel OT-808 comme son écran OLED en façade, qui est quasi-invisible, son design brillant et rond ainsi que sa rapidité et sa simplicité.

Pour le prix de moins de 100 euros sans abonnement, je dirais que l’Alcatel OT-808 est avant tout destiné à un public féminin peu exigeant, ne disposant pas de forfait données illimité et que la technologie intéresse peu ainsi qu’à celles qui sont à la recherche d’un téléphone esthétique, petit, peu cher et original.

