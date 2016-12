25 ans de Super Mario en 5 minutes !

En bon geek que je suis, je tenais à célébrer avec vous le 25ème anniversaire du personnage le plus célèbre du jeu vidéo, notre ami depuis notre enfance, création la plus populaire de Maitre Miyamoto… j’ai nommé Super Mario !



A l’occasion du 25ème anniversaire, Nintendo nous a concocté une vidéo, ainsi qu’un concours officiel, retraçant le parcours du plombier moustachu à salopette rouge de 1985 à 2010. Au programme, attendez-vous à retrouver de vieux souvenirs sur Super Mario Bros 1, 2 & 3, Super Mario World, Super Mario Sunshine (je n’ai pas encore joué à celui-là mais ça ne saurait tarder…), Super Mario Galaxy 1 & 2, New Super Mario sur DS et Wii…

Pour les plus puristes d’entre vous, j’ai bien entendu remarqué que Mario apparait normalement dans un jeu contre Donkey Kong (j’ai plus le nom en tête) avant d’apparaitre dans Super Mario Bros sur NES… et que les épisodes Super Mario Land (tellement bons…) sur Gameboy ainsi que Paper Mario ne figuraient pas dans la vidéo…

