Google Scribe, Google Instant : Google veut savoir ce que vous tapez

Google Scribe et Google Instant sont 2 nouveaux services de Google qui ont en commun d’introduire la « recherche instantanée » dans votre quotidien : vous recevez en temps réel des résultats correspondant aux lettres que vous tapez. En résumé, Google Scribe vous suggère des mots en relation avec ce que vous tapez dans un champ texte, tandis que Google Instant affiche en temps réel les résultats de votre requête et devient votre nouvelle façon de rechercher sur Google.com.

L’intention est probablement louable, mais est-ce utile de préciser que ces nouvelles fonctionnalités donnent plus de pouvoir à Google qu’il ne vous sont utiles ? Google n’est-il pas en train d’enregistrer nos habitudes de recherche/de travail à notre insu ?

Google Scribe écrit pour vous

Google Scribe est un outil d’aide à la saisie qui doit vous permettre de taper plus vite, de trouver vos mots ou au moins de bien les écrire (NDLR : merci Google, tu vas peut-être sauver l’orthographe en perdition de la langue française !).

Disponible uniquement en anglais (pour le moment), j’ai testé cette fonctionnalité hier pour taper un petit texte dans la langue de Shakespeare… et je dois avouer que cela marche plutôt bien. Vous tapez le début de votre phrase et 10 suggestions de suite de phrase apparaissent, triés par ordre alphabétique, par « score Google Scribe » (ce qui prouve bien que Google enregistre les mots suggérés via son outil et les analyse), par pertinence ou par « économie de frappes de touches ». Il suffit ensuite de repérer le numéro en face du mot que vous souhaitez taper et d’appuyer sur le numéro correspondant…

Vous pouvez même participer à l’amélioration du produit en cliquant sur les petits drapeaux pour notifier à Google que l’expression suggérée vous ravit.

Si en théorie, le système est d’une facilité enfantine, en pratique, il faut jongler avec les touches numériques et alphabétiques. Mais bon, c’est peut-être un coup à prendre (ou pas).

Un bookmarklet pour les gouverner tous

A noter que Google Scribe peut s’immiscer un peu plus en profondeur dans votre vie et vos habitudes sur le web en s’installant comme un bookmarklet (vous pouvez glisser & déposer ce lien dans votre barre de favoris et cliquer dessus depuis n’importe quelle page web pour activer Scribe) qui donne à Google la possibilité d’analyser tout ce que vous tapez dans n’importe quel champ de formulaire de la page web affichée. Dans n’importe quel champ texte : commentaire, nom, adresse, numéro de CB… Heureusement, après avoir cliqué sur le bookmarklet pour activer la fonction, vous pouvez l’activer/la désactiver avec CTRL-J.

Google Instant recherche pour vous

Si vous vous rendez sur Google.com (et pas .fr, .ch ou tout autre Google « national » francophone), vous remarquerez que la barre de recherches est légèrement plus grande qu’avant. Mais c’est en tapant un caractère à l’intérieur de cette barre que vous comprendrez le changement : tout fout le camp ! Comme si on avait appuyé sur Entrée avant que vous ayiez saisi une 2ème lettre ! Surprenant au premier abord, amusant au second mais peut-être pas si utile finalement, cette fonctionnalité pourrait surtout permettre à Google d’en savoir un peu plus sur vos habitudes de recherche…

Vous n’êtes pas convaincus ? Si vous connaissez l’historique web de Google (que j’ai laissé activée personnellement, mais je pense que c’est une c*nnerie de ma part), vous savez que Google archive toutes vos recherches pour peu que vous soyiez connecté avec votre compte Google au moment de la recherche. Or, vous serez certainement surpris que Google Instant va encore plus loin en archivant toutes les requêtes que vous avez tapé en plus de 3 secondes !

Ci-dessus, j’ai tapé « geek » avant de faire une pause de 3 secondes pour me gratter le nez et j’ai finalement fini ma recherche finale, « geekeries ». Voilà, mon grattage de nez, à 12:00 aujourd’hui, est immortalisé à tout jamais !

Plus sérieusement, vous comprenez que Google Instant, loin d’être votre ami (comment pourrait-il l’être ?) va encore plus loin que Google Suggest (qui entre nous, devait déjà archiver nos frappes de touche en temps réel à notre insu) en archivant malgré nous des informations peut-être pas aussi inutiles que ça sur un gros volume…

Vous avez la possibilité de désactiver cette fonction sur la droite de la barre de recherches.

Google veut savoir ce que vous tapez (et comment)

En tout cas (c’est le Geek qui parle), chapeau bas à Google qui devra encaisser 10 fois plus de requêtes à la micro-seconde avec l’intégration de ces 2 nouvelles fonctions !

Dans un futur proche (c’est le Sage qui parle), Google Scribe sera peut-être intégré à Google Docs, qui aura à terme remplacé Microsoft Office dans toutes les entreprises, Google Instant sera intégré à votre moteur de recherche habituel, et finalement Google saura qui écrit ou recherche quoi, quand, depuis où… et même comment (avec des fautes, avec hésitation, en commençant la recherche avant de l’effacer entièrement, etc.).

Quel avenir pour Google Scribe ? Pour moi, l’intégration dans vos Google Docs. Quel avenir pour Google Instant ? L’intégration dans votre mobile. Et pour Google ? L’intégration dans votre… (je vous laisse trouver la suite)

