Street Fighter X Tekken : les producteurs Ono et Harada s’affrontent à la gamescom !

Street Fighter X Tekken, ce serait un peu le rêve secret de tout fan de Street Fighter et/ou de Tekken : faire en sorte que les studios créateurs des 2 jeux, respectivement Capcom et Namco, travaillent ensemble pour nous pondre pas une mais deux versions de ce cross-over… pour que l’on puisse jouer un match Ryu vs Kazuya sur le moteur de Street Fighter 4 et l’instant d’après, rejouer le match avec celui de Tekken 6.

Et puis, tant qu’à faire, autant reprendre le système de combat en équipe propre à Tekken Tag tout en s’inspirant d’un autre cross-over tout aussi merveilleux comme Marvel vs Capcom… Cela releverait du pur fantasme de geek-otaku, non ? En tout cas, ça l’était jusqu’à l’annonce officielle le mois dernier lors de la Comic Con 2010 ! En effet, je suis heureux de vous annoncer que cette improbable rencontre aura bien lieu !

Si je parle de ce sujet un mois après son annonce, c’est parce que je n’ai pas pris le temps de le faire jusque maintenant (et que je vais en profiter pour vous communiquer mon enthousiasme quand même) mais également parce que c’est aujourd’hui que Yoshinori Ono et Katsuhiro Harada, respectivement les producteurs de Street Fighter et Tekken, doivent s’affronter sur la démo du jeu lors de la gamescom qui a lieu actuellement ! D’ailleurs, si vous suivez les liens Twitter que j’ai donnés, ils sont en ce moment-même en train de se provoquer !

Gameplay de Street Fighter X Tekken

Le premier cross-over des 2 qui sortiront est Street Fighter X Tekken (prononcez Street Fighter « cross » Tekken), qui reprend le gameplay de Street Fighter 4 : personnages en 3D cell-shadisé façon Street Fighter 4, combat sur un seul plan et Special/Ultra Moves. Le combat en équipe, le « tag », est une nouveauté très appréciable : comparable à celle de Marvel vs Capcom où le 2ème personnage peut être invoqué le temps d’une Special Combo en duo.

Vidéos de Street Fighter X Tekken

Voici ci-dessous la présentation complète faite lors de la Comic Con en très bonne qualité. A 14:30, Ono et Harada s’affrontent sur la démo de Street Fighter X Tekken sous les traits de Ryu et Kazuya Mishima, sous les hurlements d’un public très enthousiaste. Les premiers combos s’enchainent, les coups spéciaux des 2 protagonistes sont respectés, puis Ono/Ryu déclenche un combo avec Chun Li qui fait une fracassante entrée permettant à Ryu de sortir son Ultra Combo : un Super Hadoken ! Harada/Kazuya n’en reste pas là car, peu de temps après, il exécute un combo en duo avec Nina Williams se terminant par l’uppercut rotatif électrifié de Kazuya…

Et le premier trailer officiel :

Images de Street Fighter X Tekken

Enfin, voici les images que j’ai pu glanées sur le web mêlant screenshots de l’éditeur et diverses images…

Sources images :

Dates de sortie

Un petit mot à propos de Tekken X Street Fighter, il faudra attendre un peu, une annonce devrait être faite lors de la gamescom à son propos.

On sait juste qu’il s’agira d’une nouvelle version de Tekken 6, même moteur 3D et combat à 360°, avec l’ajout de personnages de Street Fighter… Sinon, on pourrait miser sur une sortie en 2012 sur Xbox 360 et PS3 de Street Fighter X Tekken, et quelques (?) temps après pour Tekken X Street Fighter.

Shoryuken !

Via

Vous devriez nous suivre sur Twitter ici et rejoindre notre groupe sur Facebook ici.

Désolé, les commentaires sont fermés pour le moment.