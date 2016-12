Jailbreak et désimlock de l’iPhone 4 en iOS 4.0.2 : tout est ici !

Ceux qui – comme moi – sont partis en vacances en se déconnectant de tout ont du avoir la surprise de retrouver à leur arrivée que l’actualité « hacking » de l’iPhone 4 avait été quelque peu mouvementée durant leur absence !

Pour résumer, un nouveau jailbreak très attendu de l’iPhone 4 a été rendu possible via le site jailbreakme.com, puis vint la sortie de l’iOS 4.0.2 qui corrige la faille de sécurité utilisée pendant qu’une nouvelle version d’Ultrasnow sortait, permettant dans la foulée de desimlocker votre iPhone 4. La faille qui a été corrigée ne concerne toutefois que la méthode jailbreakme.com et pas celle de Redsnow, qui reste un moyen sûr de jailbreaker votre iPhone 3G/3GS en iOS 4.0.2 !

Tous les détails sont dans la suite…

Jailbreak de l’iPhone 4 (entre autres modèles)

Début Août, le hacker comex a publié un jailbreak compatible avec les modèles d’iPhone/iPod suivants :

iPod 1G sur l’iOS 3.1.2

iPod 1G sur l’iOS 3.1.3

iPod 2G sur l’iOS 3.1.2

iPod 2G sur l’iOS 3.1.3

iPod 2G sur l’iOS 4.0

iPod 3G sur l’iOS 3.1.2

iPod 3G sur l’iOS 3.1.3

iPod 3G sur l’iOS 4.0

iPad sur l’iOS 3.2

iPad sur l’iOS 3.2.1

iPhone 3G sur l’iOS 3.1.2

iPhone 3G sur l’iOS 3.1.3

iPhone 3G sur l’iOS 4.0

iPhone 3G sur l’iOS 4.0.1

iPhone 3G[S] sur l’iOS 3.1.2

iPhone 3G[S] sur l’iOS 3.1.3

iPhone 3G[S] sur l’iOS 4.0

iPhone 3G[S] sur l’iOS 4.0.1

iPhone 4 sur l’iOS 4.0

iPhone 4 sur l’iOS 4.0.1

Pour utiliser le jailbreak, c’est facile, il suffit de se rendre, avec Safari Mini depuis votre iPhone, à l’adresse http://jailbreakme.com

(ou son miroir http://jailbreakme.modmyi.com/)

puis de glisser la barre pour démarrer le jailbreak.

La procédure automatique commence…

Une fois que c’est terminé, le message « Cydia has been added to the home screen. Have fun! » apparait, signifiant que la procédure a réussi.

Vous pouvez quitter Safari et vous remarquerez que l’icône de Cydia est apparue sur le Springboard, signe manifeste que votre iPhone est bel et bien jailbreaké !

Désimlock de l’iPhone 4 (et autres modèles)

Après avoir suivi cette petite procédure, vous pouvez désimlocker votre iPhone fraichement jailbreaké, afin de pouvoir l’utiliser avec n’importe quelle carte SIM, avec Ultrasnow, le célèbre logiciel à installer depuis Cydia.

Les basebands compatibles avec l’actuelle version d’Ultrasnow sont les suivants (pour vérifier votre baseband, Réglages -> Général -> Informations -> Prog. du modem) :

iPhone4 avec baseband 01.59

iPhone 3G/3GS avec baseband 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01 et 05.13.04

Jailbreak moi si tu peux !

L’actualité qui m’a bien fait rigoler pendant mes vacances concernait ces geeks qui se filmaient allant chez Apple pour jailbreaker les iPhone 4 de démonstration dans les Apple Stores, puisque ceux-ci sont connectés à Internet et sans surveillance, avant de prendre leurs jambes à leur cou !

Apple a très vite réagi en bloquant le site jailbreakme dans tous les Apple Stores (et également les Fnac, j’ai essayé…).

Sortie de l’iOS 4.0.2

Suite à la mesure provisoire adoptée consistant à bloquer le site jailbreakme, Apple a ensuite réagi de manière plus formelle en publiant mercredi la mise à jour 4.0.2 de son iOS. Dans les faits, cette mise à jour comble une faille de sécurité relative à Safari Mobile, exploitable avec un simple fichier PDF modifié. C’est cette même faille qui a été utilisée par comex pour son jailbreak disponible sur jailbreakme.com.

Cependant, Apple, dans sa précipitation pour sortir le correctif, a laissé de côté les iPhone 1G et 2G, qui sont toujours vulnérables à la fameuse faille de sécurité, reconnue par Apple comme étant potentiellement très dangereuse !

Pour ceux qui possèdent ces modèles (et qu’ils ont déjà jailbreaké leur appareil), sachez que le hacker Saurik a publié, sur Cydia, un correctif de cette faille potentiellement très dangereuse. Le correctif à chercher dans Cydia s’appelle « PDF patch ».

Pour finir, je rappelle cette consigne importante : si vous comptez profiter de votre iPhone jailbreaké, n’installez pas cette mise à jour via iTunes !

Jailbreak de l’iOS 4.0.2

Toujours dans sa précipitation, Apple n’a que partiellement corrigé les failles exploitables par le jailbreak, avec sa mise à jour 4.0.2. Il reste en effet toujours possible d’installer un Custom Firmware 4 avec RedSnow sur vos iPhone 3G et 3GS en suivant la procédure décrite précédemment (Redsnow n’est pas compatible avec l’iPhone 4, pour le moment).

Ce genre de correction à la va-vite d’une faille de sécurité en comblant les possibilités de jailbreak me donne cependant envie de faire 2 constations.

Malgré la légalité officielle du jailbreak depuis fin juillet (en tout cas, aux Etats-Unis), Apple n’est pas décidé à faciliter la vie des jailbreakers en leur fermant chaque nouvelle porte d’entrée.

Le fait de choisir de ne pas supporter les iPhone 1G/2G lors de sa mise à jour de l’iOS 4.0.2, prouve une fois de plus qu’Apple souhaite que ses utilisateurs migrent vers les nouveaux appareils et… qu’Apple n’a aucun scrupule envers ses premiers clients.

