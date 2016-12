Comment renommer les libellés de Gmail

Si vous utilisez Gmail au quotidien, vous triez probablement déjà vos mails grâce aux libellés (les labels en anglais) et aux filtres automatiques. Or si, comme moi, vous avez créé des libellés un peu trop rapidement et que le nom de certains libellés est trop long et que ça vous empêche de connaitre le nombre de messages non lus d’une catégorie de mail, sachez qu’il existe une fonction cachée (ou en tout cas, c’est tout comme !) pour renommer ces fameux libellés trop longs ou juste mal nommés.

J’ai découvert la manip hier après avoir supporté ces libellés mal nommés trop longtemps. En cherchant sur Google, on trouve bien un article pas mal fait mais pas à jour où il y avait un lien « renommer » à côté des paramètres de libellés. Mais ce lien « renommer » n’existe plus, pourquoi ? Quoi qu’il en soit, je vous donne la nouvelle façon de faire ci-dessous.

En haut à droite de votre fenêtre, cliquez sur « Paramètres », puis sur « Libellés » :

La liste des libellés apparait… puis, vous remarquerez également qu’il n’y a pas l’action « renommer » mais seulement « afficher », « masquer », « afficher si non lu » et « supprimer »…

Hé bien, en réalité… Il faut passer la souris sur le libellé pour l’éditer !

On est d’accord qu’il n’y a aucune indication visuelle qui permette de se dire qu’on peut éditer le libellé, non ?

Enfin, le changement est immédiat, et vos libellés, que vous aurez pris soin de raccourcir, affichent désormais le nombre de messages non lus !

Edit (26/07/2010) : ou alors technique ultime, il suffit de cliquer sur le carré blanc à gauche du libellé pour avoir accès à plein de fonctions, dont le fameux renommage ! Merci Benoit !

